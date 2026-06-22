提供：岡山後楽園 岡山後楽園（岡山・北区）は、2026年5月25日と26日に生まれた2羽のタンチョウのヒナの名前を募集しています。 応募資格は、岡山県内在住の人で、募集期間は6月22日から9月15日までとなっています。 岡山県電子申請サービスから、ヒナの名前やその理由などを書いて応募することができます。 ヒナの雄、雌は、現在わかっていません。 すでに岡山県内の他のタンチョウに使用されている以外