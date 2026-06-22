今日22日、日本気象協会は最新の2026年梅雨明け予想を発表しました。沖縄・奄美は6月下旬の予想で、沖縄は平年より遅く、奄美は平年並みの梅雨明けとなりそうです。関東甲信〜九州は、7月中旬に梅雨明けする見通しで、平年並みか平年より早いでしょう。東北・北陸は7月下旬で平年並みの見込みです。北海道を除く全ての地方の梅雨入りが完了今年2026年の梅雨入りは、5月3日の奄美を皮切りに、5月4日は沖縄、6月1日は九州南部と続い