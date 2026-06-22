秋田朝日放送 秋田市の神社で、ドジョウを奉納して無病息災などを祈る伝統行事が行われました。 21日、秋田市飯島の穀丁地区にある穀丁神明社で行われた例大祭。この祭りの主役はドジョウです。ドジョウを奉納し、無病息災や五穀豊穣を祈る伝統行事「どじょうまつり」には、地域住民や近くの企業の社員などおよそ４０人が参加しました。「どじょうまつり」は、一度は伝統が途絶えましたが８年前に復活しました。 神事の