2-in-1のワイヤレス充電器 Amazonのプライベートブランド「Amazonベーシック」より、Qi2.2認証を取得したワイヤレス充電器が発売されている。スマートフォンと完全ワイヤレスイヤフォンの充電に対応した2-in-1モデル、Apple Watchの充電にも対応した3-in-1モデルの2モデルで、価格は2-in-1が4,878円、3-in-1が14,082円。 3-in-1のワイヤレス充電器 どちらも折りたたみデザインを採用しており、旅行な