イランとアメリカによる戦闘終結に向けた対面協議が21日、スイスで行われ、両者は、60日以内の最終合意を目指し、実務者協議の枠組みを構築することで合意しました。アメリカとイランは、仲介国のカタールとパキスタンを交え、戦闘終結に向けた4者協議をスイスで行いました。協議後に発表された共同声明によりますと、アメリカとイランは、協議を政治レベルで監督する「ハイレベル委員会」を設置するほか、核問題や制裁解除などを