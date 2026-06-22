芸能事務所・アミューズの第48期定時株主総会が21日に両国国技館にて開催され、株主総会後に同会場にて行われたイベントに、同社に所属する3人組音楽ユニット・Diosと、今年デビュー10周年を迎えた俳優・甲斐翔真が出演した。【ライブ写真】クールに歌い上げるDios・たなか（元ぼくりり）イベントの司会進行は、同社所属のフリーアナウンサー・荘口彰久が務めた。株主総会でのアーティストによるパフォーマンスは、2023年に行