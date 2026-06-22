米大リーグ（MLB）の公式Xが「父の日」の21日に更新され、幼少期のドジャース・大谷翔平（31）と父・徹さんの2ショットが公開された。【写真】「かわいい〜」「そっくり」父・徹さんと幼少期の2ショットが公開された大谷翔平前日20日に妻・真美子さんが第2子を出産したことを発表し、世界中から祝福を受けていた大谷。投稿では、「Shohei Ohtani with his dad! #FathersDay」のコメントとともに、あどけない表情でカメラを見つ