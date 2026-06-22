男性4人組「モナキ」が22日、都内で行われたファミリーマート「味わうごほうびフルーツ」フラッペ発表会に出席した。23日から発売する5種の新作フラッペをPR。じんは「見ただけでもワクワクするカラフルさ。カラフルといえばモナキ、モナキといえばカラフルですので、ぴったりなんじゃないかな」とメンバーのイメージカラーになぞらえてアピールした。フラッペにちなみ、最近ひやっとした“ひんやり”エピソードを聞かれると