栃木県の観光施設の駐車場でドリフト走行をしたとして、オランダ国籍の男が逮捕されました。タイヤをホイールスピンさせ白い煙を巻き上げながら暴走する車。オランダ国籍ロイ・ウィッテ容疑者は、15日、宇都宮市にある大谷資料館の駐車場でドリフト走行をし、アスファルトにタイヤ痕を付け路面を汚した疑いがもたれています。大谷資料館館長：通常よりは結構濃くタイヤ痕が残ってしまっているので、結構これを修復するってなると結