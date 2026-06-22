純烈の弟分として4月にメジャーデビューした4人組グループ・モナキ（じん、サカイJr.、ケンケン、おヨネ）が22日、都内で行われたファミリーマート「味わうごほうびフルーツ」フラッペ発表会に参加。快進撃を続けるモナキにとって、初の企業のPRイベントとなった。【写真】まさかのハプニングを告白するケンケンPRイベントは初となったモナキ。サカイJr.は「ドキドキしますね。とてもありがたいのでなるべく緊張しないようにお