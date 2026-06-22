ドジャースの中継局「スポーツネットLA」でリポーターを務めるキルステン・ワトソンさんが21日（日本時間22日）、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。父親との2ショット写真を公開した。現地21日は「父の日」とあり、ワトソンさんは「happy Father's Day,dad！！！」と記し、父との球場での2ショット写真を公開した。ワトソンさんはドジャーブルーのトップス、父親はLA帽子をかぶり、胸元にもLAの入ったトップスを着