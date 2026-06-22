日本陸上倶楽部の総会が22日に都内で行われ、瀬古利彦会長と日本陸連会長で新メンバーの有森裕子氏が対談を行った。有森氏の半生を振り返りながら、陸上界について語り、話題は開催中のサッカーW杯北中米大会も。瀬古氏は「オランダと引き分けって凄い。昨日はチュニジアに4―0で勝った」と興奮気味に語り「サッカーの試合よりも興味わいたのは本田圭佑の解説！メッチャ面白いね。“あの11番。めっちゃやばい”ってあんなこと