純烈の弟分として４月にデビューした４人組グループ・モナキが２２日、都内でファミリーマート「味わうごほうびフルーツ」フラッペ発表会に登場した。２３日から発売されるフラッペに合わせ、最近ひやっとしたことを聞かれると、じんは「ケンケンに間違えられてケンケンの振りをしました」とまさかの告白。「メンバーにはもう打ち明けたんですけど、先日、とあるご飯屋さんでお会計した時に、若い女性の店員さんが、最後にすっ