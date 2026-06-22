元AKB48／HKT48でタレントの中西智代梨（31）が、22日までにインスタグラムを更新。プライベートでの水着ショットを披露した。中西は「お気に入りの水着と」と、黒の水着やくびれ部分が開いたワンピーズ水着のショットを公開。「すっぴんにその場でゴーグルまで買ってガチ泳ぎしてた」「貝殻じゃなくなんか変なもの見つけて可愛く撮って誤魔化してる」などとつづった。フォロワーからは「海も素肌も、笑顔もみんな綺麗」「とっても