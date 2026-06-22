今回は、同級生に上履きを隠され、無視した結果についてのエピソードを紹介します。同級生の男子に嫉妬され…「中3の頃、学年で一番の成績を取ったのですが、その翌日に登校すると、下駄箱から上履きがなくなっていたんです。どうやら私の成績に嫉妬した同級生の男子が、上履きを隠したようですが、『相手にするのもバカらしい……』と思い、無視することにしました。ですがその翌日以降、この同級生から陰湿ないじめをされるよう