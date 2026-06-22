女優の田中美里（49）が22日までにインスタグラムを更新。デビュー前の10代当時の写真を公開し、反響を呼んでいる。田中は自身がパーソナリティを務めるbayfm「Cruisin’before noon」の20日放送で、「私、坊主願望があるんですよ。ベリーショートとかすごく好きで、役者の仕事をしていなければすっごく短く髪の毛をカットしたいっていう気持ちが常にあります」と明かし、東宝シンデレラオーディションを受けた19歳当時の自身の姿