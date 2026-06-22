【第4話】 6月20日公開 第4話を読む 【拡大画像へ】 講談社は6月20日、卯月まさゆき氏によるマンガ「MADE IN YAMATO」第4話「筋肉の天敵」をヤンマガWebで無料公開した。 第4話では、ヤマトがブランデー入りのチョコを食べてしまう。筋肉がすねてしまい、満足のいくトレーニングができない彼女だったが、下田の一言に火をつけられて……。 「MADE IN YAMATO」のペー