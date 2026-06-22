★人気テーマ・ベスト１０ １半導体 ２フィジカルＡＩ ３半導体製造装置 ４データセンター ５人工知能 ６量子コンピューター ７宇宙開発関連 ８半導体部材・部品 ９サーバー冷却 １０蓄電池 みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で、「電線」が２９位となっている。 株式市場で電線株に人気復活機運が台頭している。フジク