ディズニー＆ピクサー最新作『トイ・ストーリー5』が、2026年最大のオープニング成績で北米映画興行の週末No.1を獲得した。北米4425館で公開され、週末3日間（6月20日～22日）の興行収入は1億6000万ドル。『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』を超え、今年最高のスタートだ。 参考：『トイ・ストーリー』の続編展開は異例だった