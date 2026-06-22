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【北中米W杯グループリーグ第2節】(バンクーバー)ニュージーランド 1-3(前半1-0)エジプト<得点者>[ニ]フィン サーマン(15分)[エ]モスタファ ジコ(58分)、モハメド・サラー(67分)、マフムード・トレゼゲ(82分)<警告>[ニ]サープリート シン(20分)、カラム マッコワット(34分)[エ]モハナド ラシーン(17分)観衆:52,497人└サラーが1G1Aと爆発!! 逆転勝利のエジプト、W杯初白星で首位浮上!! 先制のニュージーランドは逃げ切