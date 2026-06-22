[6.21 W杯G組第2節 ニュージーランド 1-3 エジプト]北中米W杯は現地時間21日、G組第2節のニュージーランド代表対エジプト代表を行い、エジプトが3-1の逆転勝利を収めてグループ首位に浮上した。26日に行われる第3節でニュージーランドはベルギー、エジプトはイランと対戦する。15日の第1節でニュージーランドはイランと2-2、エジプトはベルギーと1-1で引き分けており、とも勝ち点1を獲得して迎えた第2節。4時間前に終わった同