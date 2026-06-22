【その他の画像・動画等を元記事で観る】 稲垣吾郎がディレクターを務める「BISTRO J_O」にて、稲垣、草なぎ剛（※「なぎ」は、弓へんに前＋刀が正式表記）、香取慎吾が主演を務める映画『バナ穴 BANA_ANA』公開を記念し、6月25日よりコラボメニューが期間限定で発売される。 ■コラボ商品は、映画のタイトルとともにバナナジュースが登場することにちなんで考案 映画『バナ穴 BANA_ANA』は、2018年に2週