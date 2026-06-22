【写真】誕生日を迎えた向井康二／マッサマンとして人気を集める向井康二／阿部亮平＆向井康二の2ショット 他 Snow Manの阿部亮平が自身のInstagramストーリーズを更新。6月21日に誕生日を迎えた向井康二をユニークな形で祝福し、反響を呼んでいる。 ■阿部亮平が“マッサマン”前で向井康二を祝福 阿部は、『芸能人が本気で考えた！ドッキリGP』（フジテレビ系）でおなじみの、向井扮する“マッサマン”