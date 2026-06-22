毎週日曜日 ひる12時45分〜14時放送の日本テレビ「メシドラ 〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」。6月21日（日）は、よる10時30分よりスペシャル版を放送した。今回は、山粼賢人・山田裕貴・小栗旬と千葉県房総半島へ！■旅する場所だけ決めて、後は自由に車を走らせ旨いメシを食う！▼山粼賢人が語る俳優人生の転機と、山田裕貴を救った一言とは今回は、映画『キングダム』豪華俳優陣が集結。舞台は自然豊かな千葉県