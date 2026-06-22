サントリービバレッジ＆フードが、２０２５年に発売して以来好評の「クラフトボス 世界のＴＥＡ」シリーズの新キャンペーンとして、とにかく明るい安村を起用し、「気分だけでもバケーション」キャンペーンを開始する。夏ならではのモヤモヤを抱えながら働く人たちに向けて、「気分だけでもバケーション」を合言葉に、世界のＴＥＡでリフレッシュ気分を味わってもらうキャンペー