MLBの公式Instagramが現地21日、父の日に合わせてメジャーのスター選手と父親との2ショット写真を掲載しました。最初の投稿には幼少期の大谷翔平選手と父親の徹さんとの2ショットが載せられています。大谷選手はピンクの帽子に、青いTシャツにはゾウの名札がつけられています。指をまっすぐピーンと伸ばし、カメラに向かって緊張なのか無表情でキリッとした表情を見せる少年・大谷翔平を父親の徹さんがしゃがんで優しく包み込む様