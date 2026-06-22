霜降り明星の粗品が２０日、日本テレビ系「池上・粗品のヤブから真相ニュース」で、糖尿病治療薬のマンジャロをダイエット目的で使用している女性に「キモい自覚はあるか？」と直球で質問した。粗品とジャーナリストの池上彰氏がニュースの当事者に忖度なしで質問していく番組で、最初はマンジャロを使ってダイエットした女性と、糖尿病専門医が登場した。使用した女性は顔は隠しており「一番最初に使ったときは、４週間で１