きのう21日、大阪で開催された「ちゃやまち推しフェスティバル2026」のアニメ「魔法少女まどか☆マギカ」（まどマギ）ステージに、「名探偵プリキュア！」（たんプリ）がサプライズ登場した。今回も放送局とアニメ制作会社が異なるコラボが実現し、当日披露されたダンス映像が公開された。【動画】キレキレに踊る（笑）『たんプリ』＆『まどマギ』ダンス映像イベントでは、『まどマギ』のまどか、ほむらがいるステージに、『た