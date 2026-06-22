金地金４９キロを密輸しようとしたとして、警視庁は２２日、中国籍で千葉県鎌ヶ谷市、会社役員の男（４６）ら男女６人を関税法違反（無許可輸入未遂）などの疑いで逮捕したと発表した。逮捕は１９、２０日。発表によると、６人は何者かと共謀して１月６日、等身大の人形３体の中に隠した金地金４９キロ（１０億７５５９万円相当）を、中国の深セン宝安国際空港から千葉・成田空港に航空貨物便で密輸し、消費税計約１億７５５万