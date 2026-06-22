メイプル超合金カズレーザー（41）が22日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に生出演。サッカー日本代表MF鎌田大地（29＝クリスタルパレス）のプレーを検証してコメントした。日本代表が21日（現地時間20日）、サッカーFIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会1次リーグF組でチュニジア代表を4−0で下して今大会初勝利をあげた。この試合で、鎌田は開始4分で、初戦のオランダ戦に続いて2戦連続ゴールを挙げて日本の勝