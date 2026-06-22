藤井聡太棋聖に服部慎一郎七段が挑戦するヒューリック杯第97期棋聖戦五番勝負（主催：産経新聞社、日本将棋連盟）は、藤井棋聖先勝で迎えた第２局が６月19日（金）に栃木県日光市の「日光金谷ホテル」で行われました。対局の結果、相掛かりの空中戦から抜け出した藤井棋聖が80手で勝利。スキのない指し回しで２勝０敗とし、防衛に迫っています。○藤井棋聖の横綱相撲開幕戦は自陣角を駆使した丁寧な指し回しで挑戦者用意の力戦策を