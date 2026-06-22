最初に結論：高収入やFIRE達成者ほど「自分は騙されない」という過信から甘い投資話に巻き込まれやすく、資産を守るためには金融リテラシーと資金管理能力が欠かせない。記事の重要ポイント：1：医師や士業など多忙な高収入層は、投資判断を他人任せにしやすく、「節税」「未公開案件」などの営業トークに引っかかるリスクが高い。2：投資詐欺は「信頼できる友人」経由で紹介されるケースも多く、紹介者が善意でも投資案件の安全性