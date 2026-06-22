米誌が発表サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）を戦う日本代表は、20日（日本時間21日）に行われたグループF第2節のチュニジア戦で4-0の勝利を収め、グループ成績を1勝1分け（勝ち点4）の2位とした。初戦で強豪オランダ相手に引き分けに持ち込むなど、世界から評価を高める中で、米誌が発表した最新のパワーランクでは王国ブラジルを凌駕する格付けとなった。米誌「ニューズウィーク」は「日本がワールドカップのパワーラン