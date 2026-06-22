メ～テレ（名古屋テレビ） 三重県伊勢市のおかげ横丁に7月オープンする体験型ミュージアム、「オカゲ屋敷」の内覧会が開かれました。 「オカゲ屋敷」は、最新のデジタル技術で表現した動く影を通して、伊勢の歴史や、感謝の気持ちを表す「オカゲサマ」の文化を楽しみながら学ぶ施設です。 7年後の伊勢神宮の式年遷宮に向けて整備されました。 内覧会には幼稚園児16人が参加し、お伊勢参りの歴史を