メ～テレ（名古屋テレビ） 風俗店で女性従業員を盗撮しようとしたとして、岐阜県各務原市の小学校の教師が懲戒免職処分を受けました。 19日付で免職処分を受けたのは、各務原市の那加第一小学校に勤務する男性教師です。 教育委員会によりますと男性教師は去年12月、埼玉県内の風俗店で女性従業員を盗撮しようと動画撮影状態のスマートフォンを向けたということです。 性的姿態等撮影未遂の罪で3月に略式