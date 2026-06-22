◆米大リーグマリナーズ３―１レッドソックス（２１日、米ワシントン州シアトル＝Ｔモバイルパーク）レッドソックスの吉田正尚外野手が２１日（日本時間２２日）、敵地のマリナーズ戦で１―３の８回先頭で代打で起用され、左飛に倒れた。その裏の守備にはつかなかった。前日の同カードでは３試合ぶりに先発出場し４打数１安打。出場機会が限られる中、出場５試合連続安打としていたが、ストップした。