人気俳優同士の２ショットが、ファンを喜ばせている。２１日に自身のインスタグラムを更新したのは、俳優の山粼賢人。出演番組を告知すると、「メシも、美味くて、馬にも、乗れて楽しかった！！！」とつづり、俳優・山田裕貴との２ショットや、乗馬を楽しむ自身のショットをシェアした。この投稿に山田が「楽しかった」と反応。ファンからは「熱い２人」「わーー楽しみです」「イケメンが２人そろうと圧がすごい」「