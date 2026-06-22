◆ＮＰＢチャレンジカップ四国ＩＬ愛媛５―８巨人３軍（２１日・高知）巨人・坂本勇人ブルペン捕手（２４）が一日限定で“現役復帰”した。１７日から前日２１日まで続いていた四国遠征。野手の人数が不足していたことから、前日は坂本ブルペン捕手が捕手としてベンチ入りした。出場機会こそなかったが、控え野手一人だった中で緊急事態が発生した場合などに備えて準備していた。坂本ブルペン捕手は唐津商から２０年育成ド