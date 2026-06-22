壁登りで天井まで到達した5歳児がSNS上で大きな注目を集めている。 【写真】姉につられて3歳の弟も挑戦しました 「保育園休園で体力を持て余した5歳、壁を登り始める。天井まで到達しました」 とその模様を紹介したのはお母さんのゆんちゃんさん（@XMattero）。 スパイダーマンのように左右の壁に手足をつっぱって、天井に到達したゆんちゃんさんのお嬢さん。 SNSユーザー達から 「懐かしw小さい時やりま