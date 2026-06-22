グループBTS（防弾少年団）のシンガポール公演のチケットを手に入れるため、雇い主に給与の前払いを頼んだ家政婦が、雇い主からVIP席のチケットをプレゼントされ話題となっている。最近、現地メディアのアジアワンによると、シンガポールで働くミャンマー出身の住み込み家政婦、ナント・ラー・サン・ヒエさん（33）は、雇い主のイヴォン・ラレイナ・リーさん（45）に、2カ月分の給料を前払いしてほしいという内容の手書きの手紙を