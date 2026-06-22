17日、神奈川県川崎市の白石運河に長年に渡り放置されてきた「遊覧船」の撤去がはじまったことが報じられた。 この遊覧船は同運河に約8年に渡り放置されてきた船で、ピンクの装飾が目立ち、まるでアニメに出てくるような派手な外見をしていることで有名であった。この遊覧船は「海賊船アニバーサリークルーズ号」ないしは「Anniversary Cruise」と呼ばれており、2018年ごろから白石運河に放置されていた。