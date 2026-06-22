お笑いコンビ「ペナルティ」）のワッキーさんが、６月２１日、自身のXを更新。自身の母校・市立船橋高の後輩となる、サッカー日本代表・鈴木唯人選手のFIFAワールドカップ出場について、その思いを綴っています。 【写真を見る】【 ペナルティ・ワッキー 】 「とうとう、我が母校、市立船橋からW杯でプレーする選手が誕生しました！その扉を開いた漢の名は鈴木唯人。おじさんの夢を叶えてくれてありがとう」FIFAワールド