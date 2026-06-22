【FIFAワールドカップ2026】ドイツ代表 2ー1 コートジボワール代表（日本時間6月21日／トロント・スタジアム）【映像】神タッチ＆衝撃の反転ショットドイツ代表の“スーパーサブ”が衝撃的なゴールを決めた。試合終了間際、FWデニズ・ウンダフがこの日2点目となる決勝ゴールを奪うと、ファンからも「衝撃の決定力」と驚きの声が寄せられた。日本時間6月21日、FIFAワールドカップ2026グループE第2節でドイツ代表はコートジボワ