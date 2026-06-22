セリーナ・ウィリアムズ（ゲッティ＝共同）テニスの四大大会、ウィンブルドン選手権の主催者は21日、セリーナ・ウィリアムズ（米国）が主催者推薦で女子シングルスに出場すると発表した。44歳で、過去に大会を7度制している。既に姉のビーナスと組んで主催者推薦でダブルスに出場することが決まっていた。（共同）