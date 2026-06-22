北海道旭川市で、女子高校生を橋から転落させ殺害した罪などに問われている女の判決が午後に言い渡されます。女は殺人の実行行為を否認しています。旭川市の無職・内田梨瑚被告（23）はおととし4月、女子高校生（当時17）を車で監禁し、旭川郊外の神居大橋で服を脱がせて撮影。橋の欄干に座らせて、「死ねや」などと言って川に落として殺害した罪に問われています。検察側は、暴行や脅迫を繰り返し、転落まで追い詰めた一連の行為