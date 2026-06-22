22日（月）関東甲信は真夏の暑さ。東北太平洋側で大雨災害に十分注意。＜22日（月）の天気＞日本海の低気圧が北陸〜東北を通過中です。一方、梅雨前線は種子島・屋久島地方〜本州の南に停滞しています。午後も新潟や東北で雨が続く見込みです。特に東北太平洋側ではこれまでの大雨で地盤の緩んでいるところや増水している河川があります。夕方にかけて土砂災害や河川のさらなる増水などに十分注意してください。北海道北西部でも雨