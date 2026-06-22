三田寛子（60）が22日までにインスタグラムを更新。サッカーW杯の日本代表の勝利を祝福した。三田は「チュニジア戦勝利おめでとうございます」と記し、TBS系「ひるおび！」（月〜金曜午前10時25分）での予想を振り返った。「『そんなことありえないとは思いますけど10−0ぐらいで勝てたら』とひるおびでド素人応援コメントをしてスタジオのみなさんの笑いに助けられましたが4点の重みは10に値するのでは」と自負した。