初心者でも飼いやすい犬種とは？ 犬を初めてお迎えしようと考えたとき、「できるだけ飼いやすい犬種がいいな」と考える人は少なくありません。犬種を選ぶ際、まず知っておきたいのは、「飼いやすい＝お世話が楽」ではないということです。 初心者向きと言われる犬種は、お世話が楽なのではなく、人とのコミュニケーションを好む性格やしつけの覚えやすさ、攻撃性が低く穏やかな性格、室内でも飼いやすいといった特