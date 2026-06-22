現在メジャーデビュー10周年イヤー中の3ピースバンド・ヤバイTシャツ屋さんが、6月24日（水）に配信リリース、7月29日（水）にCDリリースする6th FULL ALBUM「Magical Tank-top Parade」より、TikTokの「反復横跳び界隈」で話題沸騰中の楽曲「すこ。」の楽しみ方実例映像を公開した。「すこ。」は、テレビアニメ『村井の恋』のエンディングテーマで、こやまたくや (gt.vo)の言葉遊びが炸裂した「かわE」以来となるヤバT流のラブソ