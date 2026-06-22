群馬県・磯部温泉は、「入る」だけでなく「食べる」こともできる珍しい温泉だ。つまり飲泉許可を得た“飲める温泉”ということだが、その味はかなり塩辛い。そこで先人たちが生み出したのが、温泉成分を生かした名物「磯部せんべい」である。「温泉マーク発祥」「舌切雀発祥」という2つの物語を持つ磯部温泉を歩く「サクサクウォーク」は、この地の泉質と歴史をひも解く街歩きとなっている。日本で最初の温泉マークが刻まれている